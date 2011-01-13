quertzz

Лесновский Вадим quertzz

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

PHP, HTML/CSS, MySQL, Javascript, AJAX, Zend Framework, CodeIgniter, Joomla, Wordpress, Magento, Prestashop.

Примеры работ:

www.rgbpromo.com - портал для заказа различных продуктов для промо акций. Создан на базе Zend Framework + дизайн + грабинг контента.

www.diamond-cross-necklace.com, http://www.kapdiagnostics.com, www.bereshit-offshore.com

Отзывы заказчиков

den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Доработка магазина на Vamshop
Сделал все как нужно, с учетом всех замечаний и даже несколько перевыполнив ТЗ. Рекомендую.
Хороший и надежный роботодатель, четкое ТЗ, быстрая проплата. Рекомендую.
Ответный отзыв