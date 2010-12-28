[PHP] Скрипт выгрузки заказов в XML из VAMSHOP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Формат выгрузки:

LT

LT_6746 //здесь берется customer_id

CG_8881

16.12.2010

18:59:41

n/a

Татьяна

ул.Полярная,д.52

Москва

127282

Оплата наличными при получении

CG

CG_6746

Татьяна

ул.Полярная

n/a

Москва

127282

Российская Федерация

[email protected]

8-999-99-99

8-905-777777

1

82

контактные линзы Proclear Compatibles

1100.4000

1

1100.4

1100.4000

1100.4000

0

317

linzProclearCompatibles.jpg

8.6

-2

Прозрачный

CG

CG_4998

CG_8882

16.12.2010

22:06:57

n/a

Денис

ул.Житная,д.12

Москва

125438

Оплата наличными при получении

CG

CG_4998

Денис

ул.Житная

n/a

Москва

125438

Российская Федерация

[email protected]

3456456

356756753

1

42

контактные линзы Focus Dailies All Day Comfort (30шт)

714.0000

3

2142

714.0000

714.0000

0

816

focus_dailies.gif

-3

8.6

Прозрачный

PHP
14 лет назад
ers20002
Роман 
43 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
В сроки уложился. Корректировки вносит. Корректное общение. Прайс весьма адекватный.
Все понравилось. Все, как договорились. С радостью еще поработаю с Романом.

Заявки фрилансеров

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
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