Каталог рецептов еды

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок258 просмотров

Только программирование, без дизайна.

Технология: Ruby on rails, AJAX, Javascript, HTML, MySQL.

Общее: Каталог рецептов еды с возможностью добавления зарегистрированными пользователями.

Доп.особенность: редактирование шага приготовления блюда должно быть в текстовом окне с подсказками от сервера по названию ингредиента при вводе (аналог T9). Хранение рецепта в виде цепочки последовательности ингредиентов и слов связок между ними.

Прочее:

Профиль пользователя – регистрация, подтверждение/восстановления пароля, избранные рецепты, мною добавленные рецепты, управление деталями профиля. Регистрация как напрямую на сайте, так и через Facebook/Vkontakte/Twitter, а также добавление связи с ними позже.

Администрирование: управление внесенными рецептами (+фильтрация, поиск) пользователями (добавление, удаление, блокировка).

AJAXHTMLJavaScriptMySQLRuby
14 лет назад
vlazuko
Вадим 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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