Только программирование, без дизайна.

Технология: Ruby on rails, AJAX, Javascript, HTML, MySQL.

Общее: Каталог рецептов еды с возможностью добавления зарегистрированными пользователями.

Доп.особенность: редактирование шага приготовления блюда должно быть в текстовом окне с подсказками от сервера по названию ингредиента при вводе (аналог T9). Хранение рецепта в виде цепочки последовательности ингредиентов и слов связок между ними.

Прочее:

Профиль пользователя – регистрация, подтверждение/восстановления пароля, избранные рецепты, мною добавленные рецепты, управление деталями профиля. Регистрация как напрямую на сайте, так и через Facebook/Vkontakte/Twitter, а также добавление связи с ними позже.

Администрирование: управление внесенными рецептами (+фильтрация, поиск) пользователями (добавление, удаление, блокировка).