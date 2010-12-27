Нужно сделать в virtuemart оплату и доставку

Добрый день

Задача заключается в следующем. Нужно сделать при заказе товара оплату и доставку (standart shiping module) в виде выпадающего списка( select). Большая просьба кто не знает как сделать не писать и не предлагать свои услуги.

Указывайте цену и срок (по срокам не много так как там не что делать)