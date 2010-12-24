Скрипт для сайта "вконтакте"

Смысл скрипта в том что бы он нажимал скажем каждые 10 секунд на странице http://vkontakte.ru/matches.php?act=search кнопку да хочу.

Функционал:

1) выбо критерий что предлогаются с боку

2) авторизация что бы можно было указать от какого аккаунта нажимать да

3) крон

Реализация интересует исключительно на php