Вобщем, у меня имеется некоторое кол-во товара, у каждого есть кнопка "в корзину", мне надо по нажатию этой кнопки добавить этот товар в файл в котором будут храниться имя пользоват, наимен.товара и кол-во
Скрипт для сайта "вконтакте"
Смысл скрипта в том что бы он нажимал скажем каждые 10 секунд на странице http://vkontakte.ru/matches.php?act=search кнопку да хочу.
Функционал:
1) выбо критерий что предлогаются с боку
2) авторизация что бы можно было указать от какого аккаунта нажимать да
3) крон
Реализация интересует исключительно на php
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