Скрипт для сайта "вконтакте"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Смысл скрипта в том что бы он нажимал скажем каждые 10 секунд на странице http://vkontakte.ru/matches.php?act=search кнопку да хочу.

Функционал:

1) выбо критерий что предлогаются с боку

2) авторизация что бы можно было указать от какого аккаунта нажимать да

3) крон

Реализация интересует исключительно на php

PHP
14 лет назад
taigersneoks
Алексей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

mms-c
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад