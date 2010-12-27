Перенести инет магазин на новый хостинг

Есть сайт hxxp://posudaperm.ru/category_216.html при нажатии кнопки В КОРЗИНУ должно появляться окно "Идет добавление в корзину" но этого не происходит. Как это работает наглядно можно посмотреть тут hxxp://www.demo.shopcmska.ru/product_184.html (кнопка в корзину у товара ...