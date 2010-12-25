Javascript, сложный обработчик onUnload

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки203 просмотра

Задача. Есть сайт. По нему ходит посетитель. Если он уходит с сайта, не посетив целевые страницы ("контакты" или "интернет-магазин"), то ему выдается заданная страница с параметром - доменом, откуда он попал на сайт.

Пояснение: сейчас, например, нужно опросить уходящих, почему они ушли и не сделали заказ.

Дополнительное условие - должна ставиться кука, и при повторном посещении открывать страницу уже не нужно.

JavaScript
14 лет назад
visit1
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$20
1 день
Сделал быстро и творчески, обошел все ограничения, что были возможны.
Очень хороший заказчик, быстро нашли общий язык. Рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

cn_dart
36 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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