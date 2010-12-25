Javascript, сложный обработчик onUnload

Задача. Есть сайт. По нему ходит посетитель. Если он уходит с сайта, не посетив целевые страницы ("контакты" или "интернет-магазин"), то ему выдается заданная страница с параметром - доменом, откуда он попал на сайт.

Пояснение: сейчас, например, нужно опросить уходящих, почему они ушли и не сделали заказ.

Дополнительное условие - должна ставиться кука, и при повторном посещении открывать страницу уже не нужно.