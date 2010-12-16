Реанимировать сайт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок314 просмотров

Здравсвуйте!

Задачи:

1) Восстановить сайт из бэкапа, залить mysql через ssh.

2) Наверно восстановить пароль администратора.

3) Убрать вредоносный код типа iframe, устранить причину его появленя.

4) залатать дыры.

PS. Все чистые файлы ваши.

DLEMySQL
14 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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