Магазин находится по адресу http://temp.models-hobby.com , сделан на основе скрипта VamShop по прилагаемому Т.З. Требуется устранить глюк с появлением двойного заказа в админке.
Реанимировать сайт на DLE
Здравсвуйте!
Задачи:
1) Восстановить сайт из бэкапа, залить mysql через ssh.
2) Наверно восстановить пароль администратора.
3) Убрать вредоносный код типа iframe, устранить причину его появленя.
4) залатать дыры.
PS. Все чистые файлы ваши.
Заявки фрилансеров
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