Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop. Для доработки магазина на vamshop, значительно доработаного. Необходимо организовать сортировку по параметрам. Более подробно при ...
Добавление/Удаление/Редатирование HTML из PHP
Есть html-страница, на которой размещаются вакансии.
Обыкновенная таблица, содержит 8 столбцов: название, тип, дата и т.д.
Задача:
добавлять/удалять/редактировать записи в этой таблице
При этом нужна возможность выделять красным цветом приоритетные позиции и указывать номер позиции (выше разместить или ниже).
Соответственно редактирование должно происходить через примитивную CMS под паролем.
Заявки фрилансеров
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