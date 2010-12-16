Добавление/Удаление/Редатирование HTML из PHP

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Закрыт6 заявок170 просмотров

Есть html-страница, на которой размещаются вакансии.

Обыкновенная таблица, содержит 8 столбцов: название, тип, дата и т.д.

Задача:

добавлять/удалять/редактировать записи в этой таблице

При этом нужна возможность выделять красным цветом приоритетные позиции и указывать номер позиции (выше разместить или ниже).

Соответственно редактирование должно происходить через примитивную CMS под паролем.

HTMLPHP
13 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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