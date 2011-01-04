Приватный проект для AiosS

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Создание веб-приложения учета клиентов,учета товаров ,заказов,продаж ,склад, и т.д.

14 лет назад
VictorC
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$125
4 дня
Приятный,общительный,вежливый,учтительный.Сделал все как требовалось ,и несмотря на праздники вовремя.Дальнейшее наше сотрудничество себе обеспечил .
Сработались с первого раза) и надеюсь на всегда) Спасибо за сотрудничество и Удачи в последующих проектах)))

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад