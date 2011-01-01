Паук для vkontakte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок203 просмотра

Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных всех пользователей на vkontakte вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) - сохранение в фаловую систему в виде графического файла

платформа: php + mysql

MySQLPHP
14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров