Нужно на сайт добавить скрипты проверки ТИЦ PR Проверка позиций Мониторинг ссылок Ссылочный бюджет Анализ текстов
Паук для facebook
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных на facebook вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки)
платформа: php + mysql
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать систему мониторинга позиций сайта в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Google. Что должно быть: 1. Регистрация юзеров и их личный аккаунт, где может быть несколько сайтов. 2. Ежедневный съем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Ребята, нужно сделать небольшую презентацию на флеше. Суть презентации изложена в прилагаемом файле, там и описание что должно быть, там и картинки, которые будут присутствовать в презентации, там и кнопки основного меню готовые (активные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Задача следующая , нужно сделать скрипт который позволит выбирать регион сайта как у Яндекса tune.yandex.ru/region/?re... (Когда выбор идет не на основе IP) Должны присутствовать все официальные регионы Яндекса (search.yaca.yandex.ru/geo... ) Нам нужно разместить выбор региона ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $125
Создание веб-приложения учета клиентов,учета товаров ,заказов,продаж ,склад, и т.д.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать простой паук - он должен собрать базу данных всех пользователей на vkontakte вида айди аккаунта - фотография человека(из аватарки) - сохранение в фаловую систему в виде графического файла ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть три MYSQL базы данных, основная задача скрипта - синхронизация первой БД с 2 и 3 плюс некоторые замены. Никакого интерфеса, только конфиг файл. В первой БД будет поле, содержащее переменные в таком виде: ...Закрыт14 лет назад
Есть в гугл ридере пару рсс,новости которых надо сохранить либо в тхт либо в HTML. Сохранить нужно только из гугл ридера, другие варианты не предлагать. Интересует стоимость парсера и сроки ...Закрыт14 лет назад
Приветствую! Есть самописный php-движок большого интернет-магазина (порядка 400 управляющих функциональный файлов). Сейчас весь движок (включая базу мускуля) заточен под "виндоус-1251". Задача - поменять кодировку на utf-8. ...Закрыт14 лет назад
- $50
Средства: на сервере установлен Apache2.2 и php5.2, на котором установлен движок сайта DLE 8.3 с чатом на AJAX. Также на этом сервере установлен OpenFire сервер с XMPP c MySQL базой данных. Цель: В чат ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад