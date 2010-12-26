Bitrix - привязать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Нужно привязать сайт к битриксу.

Шаблоны готовы.

По сути должен получится каталог с часами.

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Оплата: Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два

*** Студии не интересуют.

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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