Парсер для DLE 9.0

Нужно парсить полный календарь с [ссылку дам лично]. Хочу уточнить, что так же должен быть реализован переход на следующий месяц. И весь тот же самый календарь, вплоть до блоков.

При нажатии на название, например [название будет указано лично], должно переходить на поиск DLE с данным названием, то есть /?do=search&subaction=search&story=[название будет указано лично]

Календарь должен работать по адресу /[название будет указано лично].php

Парсить данные нужно один раз в день, так же если не будет работать сайт [ссылку дам лично], то должно выводить старую версию данных.

Возможность подключения прокси.