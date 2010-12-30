Парсер для DLE 9.0

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Завершен1 заявка125 просмотров

Нужно парсить полный календарь с [ссылку дам лично]. Хочу уточнить, что так же должен быть реализован переход на следующий месяц. И весь тот же самый календарь, вплоть до блоков.

При нажатии на название, например [название будет указано лично], должно переходить на поиск DLE с данным названием, то есть /?do=search&subaction=search&story=[название будет указано лично]

Календарь должен работать по адресу /[название будет указано лично].php

Парсить данные нужно один раз в день, так же если не будет работать сайт [ссылку дам лично], то должно выводить старую версию данных.

Возможность подключения прокси.

DLEPHP
14 лет назад
llbarmenll
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
Спасибо за парсер, всё выполнено на высшем уровне. Александр смог вытянуть из меня полное Т3, за что ему спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик. Всегда на связи, имел терпение объяснить подробно, что должен делать скрипт, когда это требовалось :) Оплатил работу своевременно. Буду рад помочь в будущем.

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MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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