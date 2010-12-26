Необходимо портировать сайт www.bportal.ru работающий в настоящее время на MSSQL + ASP (не ASP.NET) на Mysql + php. В настоящее время БД сайта содержит ~ 120 таблиц (из них процентов 30 ...
Создание портала
В приложении бриф - прочтите.
оцените задачу по программной части
дизайн - остается за мной
в заявке напишите:
цена, сроки, как вы это все реализуете на движке или с нуля
перед выбором исполнителя проведу личную беседу.
Заявки фрилансеров
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