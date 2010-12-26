Создание портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок260 просмотров

В приложении бриф - прочтите.

оцените задачу по программной части

дизайн - остается за мной

в заявке напишите:

цена, сроки, как вы это все реализуете на движке или с нуля

перед выбором исполнителя проведу личную беседу.

14 лет назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров