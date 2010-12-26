Доработка сайта на WordPress

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Необходимо доработать сайт на wordpress

Вот пару примеров:

1. Добавить пункты в меню

2. Изменить поля

Сразу указывайте сроки и цену

WordPress
14 лет назад
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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