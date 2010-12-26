Доработка движка сайта на zend framework

Требуется доработка движка (самописный) сервиса forex-platform.ru

Объем работ:

1. Создание в админке возможности загрузки баннеров и логотипов на страницу http://forex-platform.ru/brokers.

Создание новых страниц с новыми брокерами. Загрузка и редактирование конекта страниц по типу http://forex-platform.ru/brokers?brok=5 . Возможно использование готовых решений.

2. Разделение в БД пользователей по регистрации на зеркалах сервиса с разными доменами.

3. Оптимизация движка на производительность.

По итогам работы, принимается решение о дальнейшем сотрудничестве на 2 проектах на постоянной основе.

Skype: forex-platform