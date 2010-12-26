Нужно прикрутить форум к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Нужно к сайту hardsoda.ru прикрутить форум.

Сайт сделан на системе http://simp.la/

Форум нужен простой и понятный. Например такой http://sptovarov.ru

Или аналогичный.

Присылайте сразу ссылку на предлагаемый форум.

А также цену настройки и срок.

14 лет назад
fedorovalexey
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров