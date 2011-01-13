Добрый день необходимо написать парсер объявлений с сайта http://drom.ru/auto/all/ Парсер будет запускаться кроном раз 2-3 часа скрипт должен зайти на страницу например http://krasnoyarsk.drom.ru/auto/all/ и пройтись по всем объявлениям ...
Исправления юзабилити сайта ресторана
Исправления юзабилити сайта
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