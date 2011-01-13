Исправления юзабилити сайта ресторана

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок392 просмотра

Svitua.net

Исправления юзабилити сайта

14 лет назад
Saxap25
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Были исправлены все проблемы связанные с юзабилити сайта
Хороший заказчик, понятные тз + своевременная оплата. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад