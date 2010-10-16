Есть прорамма по учету есть база на Firebird есть пользователи с разными правами (админ/пользователь) Нужно вывести с базы всех пользователей ---------- Версия 2,1 нужно сделать так чтобы мог в будущем добавлять/удалять пользователей назначать права исхдники к программе есть, есть сама ...
- Базы данных4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Вашему вниманию предлагается сайт который нужно доработать autotrade.co.ua 1. Возможность скрывать е-майл (при добавлении объявления) 2. На главной вывод поиска 3. Отображать список 10-20-50-100 с количеством объявлений в поиске и в категорих 4. В Купить Авто чтобы по умолчанию стояло ...Закрыт12 лет назад
Добрый день! Есть фото для макета (еврофлаера) нужно красиво написать текст + 2а номера телефонаВерстка полиграфии9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужно создать сайт для ивент компании можно на движке жумла в техже цветах что в презентации 4. Полное название: Агентство по организации Вашего праздника" ЁЛКА" 5. Заголовки: На Главную,О Нас, Услуги,Галерея,Клиенты,Контакты В прикреплем файле есть презеентация ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на жумле + макет нового сайта нужно натянуть новый дизайн на сайт для сайта vdt.com.uaВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно перенести сайт на Drupal сайт v d t . c o m. u a с одного хостинга на новый проблему решил самХостинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Svitua.net Нужно доделать/переделать чтобы через админку можно было добавлять новые записи -Видео -- Видео с открытия -- Просмотр кинолент 60годов -Караоке --Наши посетители -- Бла Бла Бла Вывод в svitua.net/about.html под Про ресторан Коректное отображения текста+изображения+код с видеосервисов на созданых страницах Кто не знаком с ...Закрыт13 лет назад
- $5
Svitua.net Исправления юзабилити сайтаЗавершен13 лет назад
- $25
Нужен граббр по флеш играм граббим название описание игру. И чтобы не дублировались. На пхпЗакрыт13 лет назад
Нужно создать флеш ролик как на етом сайте soydeaire.labuat.com сменить текст при загрузке + вставить нашу музыкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Нужен специалист по работе с DLE для доработки существующих модулей исправления ошибок и т.п. цена оплаты труда по факту работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Граббер граббит только те игры которые лежат на 1й стр каждой подкатегории а в подкатегории может быть больше 1й стр нужно научить граббера переходитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Добрый день Сайт rosbuisnes.ru движок ДЛЕ Разделы 1)Школы,Вузы 2)Автокаталог 3)Объявления 4)Справочник(организации,предприятия и т.д.) 5)Тексты SMS (приколы,любовные, розыгрыши и т.д.) 6)Кинозал (фильмы онлайн- описание и т.д.) 7)Игры ( описание на русском и т.д.) 8)Знакомства Нужно сделать грабберы для каждого раздела ссылки откуда граббить предоставлю или на выбор исполнителя может уже ...Закрыт13 лет назад
- $30
Нужно напарсить музыку для сайта на DataLife Engine с любого популярного музыкального сайта можно с вконтактаЗавершен13 лет назад
- $10
Нужно убрать все разделы с главной на ДЛЕ кром Новостей без наруушения на другие разделы пример на скрине используется W2W.Городской портал на основе ДЛЕ rosbuisnes.ruЗакрыт13 лет назад
Нужно создать на движке ДЛЕ модули или дополнения - чтобы работало 1.Такие сообщения как на weblancer.net 2. Тоже самое что п.1 только с видео 2а пользователя дают ДОБРО на онлайн трансляцию где ведут свою беседу через сайт интегрировать скайп на сайтВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
При сканировании сайта роботами, не коректно отображаются ссылки на сайт automirua.com/city/Киевская/?listings_per_page=20&restore=&page=1 машин 0 при automirua.com/city/Киевская/ машины есть и такое еть automirua.com/model/Toyota/Celica/function.array-merge/ function.array-merge/ не должно быть в конце и етот весть мусор отображается в поисковикахЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно разработать на нашей ЦМС(auto.svitua.net) сайт. Напишу пример, как я вижу. Чтобы дилеры/агенты могли искать/подберать инфо/объявления по своим параметрам. К примеру я дилер/агент продаю авто по пар. Хонда Акорд 2010г с АКПП и с дисками 22. А ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать быструю подачу объявлений, с проверкой через админку. В админке есть возможность проверки объявл только для зарегистр. пользователей.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание Sitemap для сайта auto.svitua.net sitemap.xml - для ПСЗавершен13 лет назад