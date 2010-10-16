Saxap25

Сергей Saxap25

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Поиск пользователей в БД Firebird

    Есть прорамма по учету есть база на Firebird есть пользователи с разными правами (админ/пользователь) Нужно вывести с базы всех пользователей ---------- Версия 2,1 нужно сделать так чтобы мог в будущем добавлять/удалять пользователей назначать права исхдники к программе есть, есть сама ...

    Firebird
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка доски объявлений

    $100

    Вашему вниманию предлагается сайт который нужно доработать autotrade.co.ua 1. Возможность скрывать е-майл (при добавлении объявления) 2. На главной вывод поиска 3. Отображать список 10-20-50-100 с количеством объявлений в поиске и в категорих 4. В Купить Авто чтобы по умолчанию стояло ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт для ивент компании

    $200

    Нужно создать сайт для ивент компании можно на движке жумла в техже цветах что в презентации 4. Полное название: Агентство по организации Вашего праздника" ЁЛКА" 5. Заголовки: На Главную,О Нас, Услуги,Галерея,Клиенты,Контакты В прикреплем файле есть презеентация ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Сodeigniter

    $20

    Svitua.net Нужно доделать/переделать чтобы через админку можно было добавлять новые записи -Видео -- Видео с открытия -- Просмотр кинолент 60годов -Караоке --Наши посетители -- Бла Бла Бла Вывод в svitua.net/about.html под Про ресторан Коректное отображения текста+изображения+код с видеосервисов на созданых страницах Кто не знаком с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнение сайта информацией

    $200

    Добрый день Сайт rosbuisnes.ru движок ДЛЕ Разделы 1)Школы,Вузы 2)Автокаталог 3)Объявления 4)Справочник(организации,предприятия и т.д.) 5)Тексты SMS (приколы,любовные, розыгрыши и т.д.) 6)Кинозал (фильмы онлайн- описание и т.д.) 7)Игры ( описание на русском и т.д.) 8)Знакомства Нужно сделать грабберы для каждого раздела ссылки откуда граббить предоставлю или на выбор исполнителя может уже ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание новых разделов

    Нужно создать на движке ДЛЕ модули или дополнения - чтобы работало 1.Такие сообщения как на weblancer.net 2. Тоже самое что п.1 только с видео 2а пользователя дают ДОБРО на онлайн трансляцию где ведут свою беседу через сайт интегрировать скайп на сайт

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить код для отображения внутр. ссылок

    При сканировании сайта роботами, не коректно отображаются ссылки на сайт automirua.com/city/Киевская/?listings_per_page=20&amp;restore=&amp;page=1 машин 0 при automirua.com/city/Киевская/ машины есть и такое еть automirua.com/model/Toyota/Celica/function.array-merge/ function.array-merge/ не должно быть в конце и етот весть мусор отображается в поисковиках

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отладить и доработать сайт

    $500

    Нужно разработать на нашей ЦМС(auto.svitua.net) сайт. Напишу пример, как я вижу. Чтобы дилеры/агенты могли искать/подберать инфо/объявления по своим параметрам. К примеру я дилер/агент продаю авто по пар. Хонда Акорд 2010г с АКПП и с дисками 22. А ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    Нужно сделать быструю подачу объявлений, с проверкой через админку. В админке есть возможность проверки объявл только для зарегистр. пользователей.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rockdev
Вартан 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Исправления юзабилити сайта ресторана
Хороший заказчик, понятные тз + своевременная оплата. Приятно было работать!
Были исправлены все проблемы связанные с юзабилити сайта
Ответный отзыв
in-techs
Галина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
13 лет назад
Создание Sitemap
Очень грамотный квалифицированный заказчик, четко ставит цели и предоставляет всю необходимую для работы информацию, а главное - платит вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Выполнено быстро и качественно. Спасибо, буду обращаться еще
Ответный отзыв
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
$3
10 баллов
13 лет назад
Написать логотип
Активный, настойчивый, знает чего хочет от исполнителя. Доброжелателен и приятен в общении. Рекомендую.
Работой доволен, все сделано красиво и качественно! Спасибо
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