Модуль/скрипт на dle

Есть 2 сервера:

№1 – где висит основной сайт;

№2 – тестовый сайт.

Нужно чтобы новости которые добавлены за вчера добавлялись на

сервер №2, доступ есть к обоим серверам.

То есть, допустим сегодня добавили новости, в 00:00 по крону скрипт

запускается и выбирает новости которые были добавлены за вчера и

перекачивает их на сервер №2.

Без перекачки картинок, картинки к новостям обязаны хранится на

сервере №1 и не перекачиватся на сервер №2.

P.S. модуль не должен нести сильной нагрузки на сервер.