Модуль/скрипт на dle

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Есть 2 сервера:

№1 – где висит основной сайт;

№2 – тестовый сайт.

Нужно чтобы новости которые добавлены за вчера добавлялись на

сервер №2, доступ есть к обоим серверам.

То есть, допустим сегодня добавили новости, в 00:00 по крону скрипт

запускается и выбирает новости которые были добавлены за вчера и

перекачивает их на сервер №2.

Без перекачки картинок, картинки к новостям обязаны хранится на

сервере №1 и не перекачиватся на сервер №2.

P.S. модуль не должен нести сильной нагрузки на сервер.

DLE
14 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Php разбивка по страницам

    Добрый день ! Имеется сайт http://xit.kz/diary/ В приложении файлы модуля diary. При нажатии на + вываливаются 10 записей блогов соответсвующей категории. Нужно чтобы вываливались все записи категории по 10 на страницу. То ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание файлового архива на DLE

    Нужно сделать вот такой файловый архив на DLE - http://www.bizidei.ru/dokumentyi_dlya_biznesa/primeryi_biznes-planov.html Здесь стоит модуль Remository, но он только для Джумла. В общем можете его переделать, но мне нужен вот такой модуль для DLE. Говорите свою ...

    DLEJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой сайт.

    Здравствуйте! Ваше задание создать сайт с простейшим дизайном к примеру как на этом сайте http://www.sports.ru/ - тоесть один логотип всё остальное белый и серый фон . На сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер iCal

    Есть Google calendar, он позволяет публиковать свои календари (експорт) в формате iCal есть другое приложение, которое принимает события в формате попроще - из рекурсий поддерживается повторение для события (каждый день, неделя, месяц, год) ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватно для Москалева Евгения Михайловича

    $35

    В описании товара в интернет магазине необходимо создать следующее: - вывод описания товара организовать в виде раскрывающегося списка + всплывающая подсказка на каждое описание характеристики типа товара. - само описание будет браться с ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и интеграция на wordpress

    Есть новый дизайн для сайта http://pravo-1.ru Сайт работает на движке wordpress. Необходимо сделать шаблон для сайта, на основании нового макета (сверстать и интегрировать на wp): http://fecs.ru/projects/pravo/4.jpg http://fecs.ru/projects/pravo/1.jpg и т.п. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Платежные системы заменить, прикрепить.

    Есть сайт.На нем стояли ВМ,ЯД,ПайПэл,Манибукерс,СМС. Один мега спец.Начал менять.В итоге.ВМ не принимается.Палка не работает,манибукерс тоже. Задача.Починить ВМ.Прикрутить палку. И главное с нуля прикрутить www.liqpay.com/ Вот это. Хотелось бы это все заделать поскорее.Например ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад