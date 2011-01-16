Создание файлового архива на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка183 просмотра

Нужно сделать вот такой файловый архив на DLE - http://www.bizidei.ru/dokumentyi_dlya_biznesa/primeryi_biznes-planov.html

Здесь стоит модуль Remository, но он только для Джумла. В общем можете его переделать, но мне нужен вот такой модуль для DLE. Говорите свою цену...

DLEJoomla
14 лет назад
_Dave_
30 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$75
5 дней
Всё выполнено на отлично! Все мои пожелания учтены
Спасибо за заказ! Очень приятно работать с Алексеем! Добросовестный заказчик. Всё строго по ТЗ.

Заявки фрилансеров

FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Простой сайт.

    Здравствуйте! Ваше задание создать сайт с простейшим дизайном к примеру как на этом сайте http://www.sports.ru/ - тоесть один логотип всё остальное белый и серый фон . На сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер iCal

    Есть Google calendar, он позволяет публиковать свои календари (експорт) в формате iCal есть другое приложение, которое принимает события в формате попроще - из рекурсий поддерживается повторение для события (каждый день, неделя, месяц, год) ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватно для Москалева Евгения Михайловича

    $35

    В описании товара в интернет магазине необходимо создать следующее: - вывод описания товара организовать в виде раскрывающегося списка + всплывающая подсказка на каждое описание характеристики типа товара. - само описание будет браться с ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и интеграция на wordpress

    Есть новый дизайн для сайта http://pravo-1.ru Сайт работает на движке wordpress. Необходимо сделать шаблон для сайта, на основании нового макета (сверстать и интегрировать на wp): http://fecs.ru/projects/pravo/4.jpg http://fecs.ru/projects/pravo/1.jpg и т.п. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Платежные системы заменить, прикрепить.

    Есть сайт.На нем стояли ВМ,ЯД,ПайПэл,Манибукерс,СМС. Один мега спец.Начал менять.В итоге.ВМ не принимается.Палка не работает,манибукерс тоже. Задача.Починить ВМ.Прикрутить палку. И главное с нуля прикрутить www.liqpay.com/ Вот это. Хотелось бы это все заделать поскорее.Например ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер объявлений

    $50

    Добрый день необходимо написать парсер объявлений с сайта http://drom.ru/auto/all/ Парсер будет запускаться кроном раз 2-3 часа скрипт должен зайти на страницу например http://krasnoyarsk.drom.ru/auto/all/ и пройтись по всем объявлениям ...

    MySQL
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно прикрутить форум к сайту

    Нужно к сайту hardsoda.ru прикрутить форум. Сайт сделан на системе http://simp.la/ Форум нужен простой и понятный. Например такой http://sptovarov.ru Или аналогичный. Присылайте сразу ссылку на предлагаемый форум. А ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад