_Dave_

Алексей _Dave_

 
29 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Здравствуйте!

Я - Фрилансер.

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Как я работаю:

=> Создание шаблонов PSD - от 50$

=> Вёрстка, кроссбраузерно, валидно - от 30$

=> Работаю в Adobe Photoshop CS4 и Dreamweaver CS4.

Photoshop