Здравствуйте!
Я - Фрилансер.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Как я работаю:
=> Создание шаблонов PSD - от 50$
=> Вёрстка, кроссбраузерно, валидно - от 30$
=> Работаю в Adobe Photoshop CS4 и Dreamweaver CS4.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ремонт ванных комнат266 просмотров
- Дейв.рф202 просмотра
- Дизайн для сайта онлайн фильмов, сериалов306 просмотров
- Дизайн файлообменникка FileDelux322 просмотра
- Дизайн туристической фирмы379 просмотров
- Дизайн Бизнес портала327 просмотров
- Дизайн для псевдо-сдл кинотематики326 просмотров