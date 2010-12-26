Php разбивка по страницам

Нужно сделать вот такой файловый архив на DLE - http://www.bizidei.ru/dokumentyi_dlya_biznesa/primeryi_biznes-planov.html Здесь стоит модуль Remository, но он только для Джумла. В общем можете его переделать, но мне нужен вот такой модуль для DLE. Говорите свою ...