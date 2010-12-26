Нужно сделать слайд шоу такое же как на сайте www.hepsiburada.com

По середине странички большое окно, под который 10 маленьких квадратиков в которых аватары товаров которые высвечиваются в большом окне.

Нужно установить его на сайт www.from.ae/index1.php

Он работает на движке http://simplacms.ru/

В предложение опишите и как будут вводится товар и текст в этот слайдшоу.

Распишите все по пунктам, максимально подробно.

Заранее большое спасибо..