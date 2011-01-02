Необходимо создать программу на Linux

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок200 просмотров

Необходимо создать программу: диспетчер вносит информацию о человеке,с возможностью последующего редактирования этой информации. Несколько рабочих мест подвязаны в сети. Все могут просматривать внесенную информацию. Под администратором необходима возможность изменения внесенной информации.Общий доступ к отчетам из БД которую будет создавать программа. Вывод на печать. Платформа Linux.

Linux
14 лет назад
tangerit
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все было выполнено на профессиональном уровне, оперативно и прошло успешное тестирование. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

Valegio
Valegio Vlad 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад