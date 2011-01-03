Есть php файл, который тянет из БД инфу(Joomla 1.5) и записывает ее в xml файл. Нужно удалить пустые теги
Установить кнопки соц. сервисов
Добрый день. Есть сайт на ДЛЕ, в вывод полной новости которого надо установить кнопки основных соц. сетей - типа "Like" для Facebook, "Класс!" для Одноклассников, для Twitter-a, Вконтакте и т.д.
Кнопки должны автоматически быть привязаны к данной странице. Шаблон для всех новостей - один, так что скрипты должны быть установлены в этом шаблоне, а не в каждой странице отдельно. А работать должны для каждой страницы отдельно. То есть, "Like" должен относиться не к сайту целиком, а именно для той странице, с которой пользователь его нажмет.
Кнопки должны быть однотипными, расположенными рядом друг с другом аккуратно под новостью.
Обращаться людям, знающим, как это сделать, в частности, в ДЛЕ (хотя не думаю, что для него надо как-то отдельно стараться).
В предложении указывайте, пожалуйста, примеры того, что планируете установить.
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