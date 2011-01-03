Установить кнопки соц. сервисов

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Завершен3 заявки161 просмотр

Добрый день. Есть сайт на ДЛЕ, в вывод полной новости которого надо установить кнопки основных соц. сетей - типа "Like" для Facebook, "Класс!" для Одноклассников, для Twitter-a, Вконтакте и т.д.

Кнопки должны автоматически быть привязаны к данной странице. Шаблон для всех новостей - один, так что скрипты должны быть установлены в этом шаблоне, а не в каждой странице отдельно. А работать должны для каждой страницы отдельно. То есть, "Like" должен относиться не к сайту целиком, а именно для той странице, с которой пользователь его нажмет.

Кнопки должны быть однотипными, расположенными рядом друг с другом аккуратно под новостью.

Обращаться людям, знающим, как это сделать, в частности, в ДЛЕ (хотя не думаю, что для него надо как-то отдельно стараться).

В предложении указывайте, пожалуйста, примеры того, что планируете установить.

14 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Сделал все четко, качественно и своевременно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Знает, что хочет. Оплата без проблем.

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Enkvist
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад