Установить кнопки соц. сервисов

Добрый день. Есть сайт на ДЛЕ, в вывод полной новости которого надо установить кнопки основных соц. сетей - типа "Like" для Facebook, "Класс!" для Одноклассников, для Twitter-a, Вконтакте и т.д.

Кнопки должны автоматически быть привязаны к данной странице. Шаблон для всех новостей - один, так что скрипты должны быть установлены в этом шаблоне, а не в каждой странице отдельно. А работать должны для каждой страницы отдельно. То есть, "Like" должен относиться не к сайту целиком, а именно для той странице, с которой пользователь его нажмет.

Кнопки должны быть однотипными, расположенными рядом друг с другом аккуратно под новостью.

Обращаться людям, знающим, как это сделать, в частности, в ДЛЕ (хотя не думаю, что для него надо как-то отдельно стараться).

В предложении указывайте, пожалуйста, примеры того, что планируете установить.