Исправить и доработать сайты Джумла в експлорере.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходимо исправить ошибки верстки. В эксплорере сайт неправильно отражается 3:4 и с другими разрешениями. В другом сайте главная страница в експлорере без подвала и правых полей. А так же русифицировать редактор в джумле.

И исправить цвета и размеры H1, H2, H3, H4

Joomla
14 лет назад
Julania
Юлия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров