Сверстать и натянуть на DLE

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Сверстать и натянуть на DLE:

http://xmages.net/storage/10/1/0/1/7/upload/772b2b2b.jpg

http://xmages.net/storage/10/1/0/f/2/upload/0cb1fe7f.jpg

Что хочется отметить:

1) Анонс(В жизни каждого человека...) отображаться должен только на главной и в категориях.

2) Новые flash игры, бесплатные мини игры онлайн - h2

3) Реализована функция играли всего , сколько.

4) Похожие новости

Цена, срок?

Исполнителей - "нулевиков" (совсем без отзывов где-либо) прошу не беспокоить.

DLE
14 лет назад
zuzenkov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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