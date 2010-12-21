Верстка странички из PSD + форма обратной связи

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок288 просмотров

Надо сверстать страничку, макет в приложении. Исходник в psd. Ориентация будет по центру страницы.

Верстка фиксированная. Номер телефона и логотип на странице идет картинкой, все остальное будет текстом.

Обязательно: валидность кода, семантичность, кроссбраузерность, SEO-friendly (сео оптимизация кода),

чистота и аккуратность, а также максимальная легкость кода, необходимые внутренние комментарии.

Также нужно настроить форму обратной связи для отправки сообщения на почту.

14 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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