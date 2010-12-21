На существующем сайте выполнить следующие работы: Движок modx, необходимые страницы по максимуму сверстаны, надо внести небольшие корректировки и натянуть макеты на существующий сайт. 1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html ...
Верстка странички из PSD + форма обратной связи
Надо сверстать страничку, макет в приложении. Исходник в psd. Ориентация будет по центру страницы.
Верстка фиксированная. Номер телефона и логотип на странице идет картинкой, все остальное будет текстом.
Обязательно: валидность кода, семантичность, кроссбраузерность, SEO-friendly (сео оптимизация кода),
чистота и аккуратность, а также максимальная легкость кода, необходимые внутренние комментарии.
Также нужно настроить форму обратной связи для отправки сообщения на почту.
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