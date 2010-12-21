Верстка странички из PSD + форма обратной связи

Надо сверстать страничку, макет в приложении. Исходник в psd. Ориентация будет по центру страницы.

Верстка фиксированная. Номер телефона и логотип на странице идет картинкой, все остальное будет текстом.

Обязательно: валидность кода, семантичность, кроссбраузерность, SEO-friendly (сео оптимизация кода),

чистота и аккуратность, а также максимальная легкость кода, необходимые внутренние комментарии.

Также нужно настроить форму обратной связи для отправки сообщения на почту.