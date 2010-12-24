Верстка типового сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки297 просмотров

Верстка типового сайта визитки.

14 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за работу. Все в срок и качественно! Будем работать дальше.
Четкое ТЗ, моментальная оплата - мне, как фрилансеру, больше ничего и не надо. Все отлично, спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад