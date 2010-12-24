Выловить баги в сайте (неправильно отображается в Опере и ИЕ), сделать и встроить счетчик в сайт
Верстка типового сайта
Верстка типового сайта визитки.
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