Сверстать и прикрутить шаблон для joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок196 просмотров

Требуется качественно сверстать шаблон из имеющегося psd файла. Прикрутить шаблон на тестовую площадку. Сроки кротчайшие.

Joomla
14 лет назад
OlgaYat
Ольга 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

enclave
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, работа сделана не смотря на капризность заказчиков:) Рекомендую всем!
Приятная девушка, адекватная, спокойная. Отвечает на вопросы, вовремя платит. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

enclave
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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