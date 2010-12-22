Поправить верстку

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Закрыт8 заявок188 просмотров

Необходимо изменить шрифт выводимый на сайте (сейчас мелкий и не понятный)

- http://people18.ru/news/7-v-udmurtii-zaderzhan-podrostok-ukravshij-ovec-chtoby-prokormit-semyu.html

И поправить ширину блока (где "Другие новости" что бы было ровно)

- http://people18.ru/

14 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров