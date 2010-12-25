Сверстать одну страницу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок254 просмотра

Нужно сверстать шаблон "блогового" типа.

14 лет назад
php_koder
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Верстка мне понравилась
Сотрудничеством доволен. Точное ТЗ, с оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад