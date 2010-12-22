Создание интернет-магазина шин и дисков

Сайт http://mf.users.ru/ 1) Сверстать 11 страниц сайта, вернее то что внутри них. Надо будет создать цсс стили в шаблоне или поправить имеющиеся и отталкиваясь от этого верстать таблицы, формы и страницы. Вобщем нужен ...