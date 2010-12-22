Создание интернет-магазина шин и дисков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок497 просмотров

Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.

HTML
14 лет назад
Gsomer
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров