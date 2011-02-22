Денис выполнил поставленную задачу (трехэтапная обработка макросами файла эксель) профессионально, в довольно сжатый срок, выполнил все необходимые правки и даже несколько пожеланий не в рамках тз. Работой остался очень доволен. Качество и пунктуальность на высшем уровне.