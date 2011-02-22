Gsomer

Александр Gsomer

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Макрос для обработки данных в Excel
все прошло хорошо
Денис выполнил поставленную задачу (трехэтапная обработка макросами файла эксель) профессионально, в довольно сжатый срок, выполнил все необходимые правки и даже несколько пожеланий не в рамках тз. Работой остался очень доволен. Качество и пунктуальность на высшем уровне.
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