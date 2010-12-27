Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.
Html-верстка одной страницы
Необходима Html-верстка одной страницы. Макет-исходник в PSD - вышлю исполнителю.
Требования к верстке - кроссбраузерность Mozilla, Opera, Explorer.
Прошу указывать Ваши цены и сроки. Оплата только за результат!
Выбранный исполнитель
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