Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.
Отладить верстку
Вот сайт www.cms7.prgmm.ru ,до того как один фрилансер не поппортил все? исправлением одного шаблона было все идеально !
В общем нужно убрать отступы вот здесь: между иконками и гориз. линиями http://cms7.prgmm.ru/cat?scat=1
И под 1024 на 768 сделать что бы верх меню смотрелось нормально !
В приложении оригинал вертски там смотриться все как нужно но старый код !
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