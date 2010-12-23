Необходимо осуществить HTML-верстку готового дизайна интернет-магазина дисков и шин, настроить сайт и админку под управлением PHPShop либо HostCMS. Сроки до начала февраля.
Верстка 4-х простых страниц
Необходимо к понедельнику сверстать 4е страницы однотипные страницы. Кому нужны джепеги для оценки, пистаь в личку.
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