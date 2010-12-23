Сверстать макет и натянуть на Хостцмс (HostCms)

Ваше портфолио + цены на основную и внутренние.

Задача чтобы сайт не только правильно отображался, но и "красиво грузился". На шестерку можно поставить заглушку. Отвечать буду с понедельника. Хороших Выходных!

+ Если у вас есть опыт написания(переработки) модулей для ХостЦМС - Пишите в приват, будем сотрудничать!