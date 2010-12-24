Верстка сайта под osCommerce

Вот сайт www.cms7.prgmm.ru ,до того как один фрилансер не поппортил все? исправлением одного шаблона было все идеально ! В общем нужно убрать отступы вот здесь: между иконками и гориз. линиями http://cms7.prgmm.ru/cat?scat=1 ...