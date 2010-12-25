Должна быть поддержка всех браузеров: IE6+ Firefox Opera Chrome Safari корректное отображение в Mac OS вёрстка при помощи CSS
Качественно сверстать 1 страницу
Нужно максимально качественно сверстать 1 страницу.
Исходник находится в Приложении.
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