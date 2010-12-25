Качественно сверстать 1 страницу

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок273 просмотра

Нужно максимально качественно сверстать 1 страницу.

Исходник находится в Приложении.

14 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Получил отличный результат за короткий срок. Спасибо!
Отличный заказчик. Четкое задание, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Александром.

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www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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