Сверстать небольшой сайт

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Завершен6 заявок353 просмотра

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корректное отображение в Mac OS

вёрстка при помощи CSS

CSS
14 лет назад
nikol_aevich
Петров 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$125
3 дня
Работа была сделана качественно и в срок. Будем работать дальше
Все прошло отлично. Четкое ТЗ и своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ.

Заявки фрилансеров

SilverShadow
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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