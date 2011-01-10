Что от вас требуется - нужно будет посмотреть код веб-страницы и CSS, и указать на ошибки (есть макет, по к-рому я верстаю страницу). Работа не для новичков, просьба отписываться только опытным верстальщикам. Плачу ...
Сверстать небольшой сайт
Должна быть поддержка всех браузеров:
IE6+
Firefox
Opera
Chrome
Safari
корректное отображение в Mac OS
вёрстка при помощи CSS
Выбранный исполнитель
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