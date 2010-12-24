Верстка сайта Express

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок249 просмотров

Нужно кроссбраузерно сверстать сайт, скриншоты в приложении, желательно в 2 этапа, допустимый срок - до недели, оставляйте предложение по цене, сроку и условия работы.

14 лет назад
neboley
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров