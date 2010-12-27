Разверстать простую шапку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки172 просмотра

Есть макет

Необходимо кросбраузерно сверстать шапку и элементы (кнопки) для контентной части.

Из условий: сверстать div-ами так, чтобы потом удобнее вносить коррективы.

Хотелось бы пошустрее.

В аттаче скрин. Функционал на левом шаблоне висит тут: http://zzr.net.ua/

Предлагайте условия.

14 лет назад
korvin_tav
45 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Вполне доволен оперативностью, результатом и понятливостью. Претензий нет. Жаль, что не самый удобный способ оплаты, но это не его проблема. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и мгновенная оплата. Приятно было иметь дело с Антоном.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад