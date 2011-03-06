Качественная верстка+JQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок269 просмотров

Нужно сделать резиновую верстку главной+11 страниц. На данный момент готова главная.

Используется jquery slider и overlay.

Требования: IE7+, Firefox, Opera, Chrome, Safari, 100% валидный CSS, HTML

CSSHTMLjQuery
14 лет назад
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$215
1 день
Работой восхищаюсь, все сделано на "отлично", и в четко оговоренные сроки. Очень грамотный и ответственный исполнитель. Рекомендую обращаться!

Заявки фрилансеров

alex-dir
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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