Необходимо отверстать внутреннее содержимое одной страницы (только текст и пару картинок внутри текста). Текст должен быть качественно отверстан - иметь удобочитаемый вид, не сплошняком, значимые перечисления списками идти, заголовки и т.д. объем текста ...
HTML+CSS+JS+PHP+MySQL
Все очень просто.
Имеется дизайн каждого типа страниц сайта. Их 3, в PSD.
Требуется:
1. Качественно сверстать все 3 HTML шаблона с использованием графики в PNG, да так, чтобы в любом браузере они работали и выглядели одинаково. Без глюков. IE6 не в счет.
2. Установить на сервер CMS, ну например ту, которую вы лучше всего знаете и которую одобрю я, либо MODx. Создать структуру сайта согласно техническому заданию, которое вы получите от меня по почте.
3. Привязать HTML шаблоны страниц к CMS.
Сложности:
1. Верстка главной страницы.
Главная страница представляет собой большую картинку размером 2000 пикселей в ширину. Естественно она не умещается на экране. Соответсвенно она должна двигаться относительно курсора. Курсор влево - картинка вправо и наоборот, и вверх и вниз. На картинке изображены объекты: дом, туалет, скамейка... над которыми расположены соответствующие надписи. Добавление/Редактирование, а так же Положение надписей по X и Y осям нужно задавать из CMS в процентах от ширины окна браузера.
2. Галерея. Если это сложность.
3. Срок. 2 дня.
4. Оплата сразу по завершении работы. Лично в руки. Либо перевод.
Кого заинтересовало, добро пожаловать.
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