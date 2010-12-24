HTML+CSS+JS+PHP+MySQL

Все очень просто.

Имеется дизайн каждого типа страниц сайта. Их 3, в PSD.

Требуется:

1. Качественно сверстать все 3 HTML шаблона с использованием графики в PNG, да так, чтобы в любом браузере они работали и выглядели одинаково. Без глюков. IE6 не в счет.

2. Установить на сервер CMS, ну например ту, которую вы лучше всего знаете и которую одобрю я, либо MODx. Создать структуру сайта согласно техническому заданию, которое вы получите от меня по почте.

3. Привязать HTML шаблоны страниц к CMS.

Сложности:

1. Верстка главной страницы.

Главная страница представляет собой большую картинку размером 2000 пикселей в ширину. Естественно она не умещается на экране. Соответсвенно она должна двигаться относительно курсора. Курсор влево - картинка вправо и наоборот, и вверх и вниз. На картинке изображены объекты: дом, туалет, скамейка... над которыми расположены соответствующие надписи. Добавление/Редактирование, а так же Положение надписей по X и Y осям нужно задавать из CMS в процентах от ширины окна браузера.

2. Галерея. Если это сложность.

3. Срок. 2 дня.

4. Оплата сразу по завершении работы. Лично в руки. Либо перевод.

Кого заинтересовало, добро пожаловать.