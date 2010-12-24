Верстка дизайна обменника валют(с Ajax)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок175 просмотров

Здравствуйте.

Требуется сверстать страничку (Главная)

http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg

На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага.

Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg

Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену "центровины", тоесть перемещения на следующий шаг. Просто смена дивов на визибл не подходит. Нужно плавно и красиво, а главное БЫСТРО переключить шаги обмена.

А так же порядка 9-11 внутренних страничек(Все основывается на главном дизайне, меняется только центровая часть)

Дивами, валидно, кроссбраузерно (Включая ие6)

Цена, сроки.

Обращаю ваше внимание на то, что вам еще нужно программировать на Ajax(и именно jQuery), а не только сверстать.

Работа вплотную с дизайнером. Готовых ВСЕХ страничек пока-что нет, будут в понедельник.

AJAXjQuery
14 лет назад
tag-egor
Егор 
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней

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WeWillDo
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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