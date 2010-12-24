Нужно сверстать 2 страницы в html. Одна - главная, другая - новостная. Прилагается псд - 2 штуки. Одинаковые. Только в центре добавляется блок, и сам центр, сужается. старый дизайн и архитектура, плюс ...
Верстка дизайна обменника валют(с Ajax)
Здравствуйте.
Требуется сверстать страничку (Главная)
http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg
На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага.
Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg
Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену "центровины", тоесть перемещения на следующий шаг. Просто смена дивов на визибл не подходит. Нужно плавно и красиво, а главное БЫСТРО переключить шаги обмена.
А так же порядка 9-11 внутренних страничек(Все основывается на главном дизайне, меняется только центровая часть)
Дивами, валидно, кроссбраузерно (Включая ие6)
Цена, сроки.
Обращаю ваше внимание на то, что вам еще нужно программировать на Ajax(и именно jQuery), а не только сверстать.
Работа вплотную с дизайнером. Готовых ВСЕХ страничек пока-что нет, будут в понедельник.
Выбранный исполнитель
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