Необходимо сверстать сайт и модули по дизайну. Приветствуется знание построение интерактивных форм.
Простой макет
Верстка простого макета, кроссбраузерно. Простой макет, psd слоями
Выбранный исполнитель
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