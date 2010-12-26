Верстка макета сайта

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Закрыт22 заявки276 просмотров

Сверстать макет главной страницы сайта и страницы каталога продукции.

Есть PSD файл со всеми необходимыми шрифтами.

В приложении макет главной страницы.

14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

toshmalut
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

toshmalut
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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